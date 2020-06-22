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    HaberlerEge Haberleri Foçalı karatecilerden Müdür Akar’a ziyaret
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    22.06.2020 - 00:01 |

    Foçalı karatecilerden Müdür Akar’a ziyaret

    Foçalı karatecilerden Müdür Akar’a ziyaret

    Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, Foça’nın karate branşında adını duyurarak göğsünü kabartan Kaan ve Kerem Çağatay Yüksel kardeşleri makamında ağırladı. Antrenör Kudret Yüksel, spora ve sporcuya verdiği destek ile teşvikleri için Eğitim Müdürü Akar’a teşekkür etti. Müdür Akar ise Foça’da karate sporunun her geçen gün başarısının arttığını, bu başarıda karateci kardeşler ve antrenörleri Kudret Yüksel’in katkısının büyük olduğunu ifade ederek teşekkür etti.

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