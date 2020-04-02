02.04.2020 - 00:00 |
Foçalı kareteciler sessiz kalmadı
Foça Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, “Evde Kal Sporla Kal, Virüs Yayma Mesajı Yay” sloganı doğrultusunda çağrıya duyarsız kalmayan Foçalı karateci kardeşler Kerem Çağatay Yüksel ve Kaan Yüksel, antrenörü Kudret Yüksel eşliğinde antrenmanlarına evde başladı.
Antrenör Yüksel, “Foça Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Emre Şahin’in sloganı doğrultusunda antrenmanlarımıza evde devam ediyoruz. Sizleri de evde spor yapmaya davet ediyoruz” dedi.
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