‘Foçamıza hayırlı olsun’

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İzmir’de bulunan Foça Tatil Köyü’nün 49 yıllığına, işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirileceğini bildirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 16 yıldır kullanımda olmayan Foça Fransız Tatil Köyü’ne ilişkin ihaleye çıkılmasına dair açıklama yaptı, süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti. Dağ, “Foça Fransız Tatil Köyü’nün uzun zamandır kullanılmıyor oluşu, şehrimize hizmet etme noktasında olan herkesi olduğu gibi, bizi de üzmektedir. İnşallah yapılacak olan ihale ile tatil köyü bir turizm değeri olarak ülkemize katma değer sunacak, Foça ekonomisini canlandıracaktır. Uzun süredir olduğu gibi ihale sürecini ve aktif hale gelme çalışmalarını da takip edeceğiz” dedi.