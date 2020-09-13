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    HaberlerEge Haberleri Foça’nın gururları
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    13.09.2020 - 07:00 |

    Foça’nın gururları

    Küçük yaşlarına rağmen elde ettikleri ulusal ve uluslararası başarılarla adlarından söz ettiren Foçalı karateci kardeşler Kaan Yüksel ve Kerem Çağatay Yüksel, yeni sezon çalışmalarını sahillerde sürdürüyor.

    Foça’nın gururları

    Küçük yaşlarına rağmen elde ettikleri ulusal ve uluslararası başarılarla adlarından söz ettiren Foçalı karateci kardeşler Kaan Yüksel ve Kerem Çağatay Yüksel, yeni sezon çalışmalarını sahillerde sürdürüyor. Kardeşler, antrenörleri ve babaları Kudret Yüksel ile birlikte koronavirüs salgını sebebiyle alternatif çalışma yeri olarak açık havayı ve sahilleri tercih ediyor. Bireysel ve takım olarak onlarca başarıya imza atan Yüksel kardeşler, ziyaret ettikleri Foça Kaymakamı Ali Çetin tarafından Teşekkür Belgesi ile ödüllendirildi. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’e ise kendilerine verdiği destek için teşekkür plaketi takdim ettiler.

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