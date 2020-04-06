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    HaberlerEge Haberleri Foça’ya girmek zor
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    06.04.2020 - 00:01 |

    Foça’ya girmek zor

    İzmir’in hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan turistik ilçesi Foça’da giriş çıkışlar, sıkı denetim altına alındı. İlçeye günübirlik gezmeye gelenler, geri çevriliyor.

    Foça’ya girmek zor

    Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 24 saat esasıyla asayiş uygulamalarının yanında koronavirüs salgınına yönelik denetimleri de sürdürüyor. Uyarıları dikkate almayanlara Kabahatler Kanunu’na göre ceza kesiliyor. İlçenin İzmir ve Aliağa yönünden olan tüm girişlerinde oluşturulan kontrol noktalarında da özel ve toplu taşıma araçları kontrol ediliyor. Vatandaşların geçişine ateşleri ölçülerek izin veriliyor. l seyfi gül DHA

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