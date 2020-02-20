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    20.02.2020 - 07:00 |

    Folkart’a iki ödül

    Folkart, Real Estate Stars 2019-Türkiye’nin Gayrimenkul Liderleri Ödülleri’nde iki ayrı kategoride ödül kazandı.

    Folkart’a iki ödül

    Folkart, Real Estate Stars 2019-Türkiye’nin Gayrimenkul Liderleri Ödülleri’nde iki ayrı kategoride ödül kazandı. Folkart, ‘Türkiye’nin En Fazla Konut Üreten Şirketleri’ ve ‘Türkiye’nin Adet Bazında En Çok Konut Satışı Yapan Şirketleri’ arasında yer aldı.
    Capital ve Ekonomist işbirliğiyle düzenlenen Real Estate Stars/Gayrimenkul Liderleri Zirvesi ve ödül töreni Shangri-La Bosphorus’ta gerçekleştirildi. Törene katılan Folkart Genel Müdürü Metin Sancak, geçen yıl düzenlenen etkinlikte toplam 7 farklı ödül kazandıklarını söyledi. Sancak, “Tüm bu ödülleri almamızdaki en önemli neden Folkart’a olan güvendir. Başta ekip arkadaşlarımız olmak üzere, çözüm ortaklarımız, paydaşlarımız ve sonrasında da bizi tercih eden değerli Folkart dostlarına teşekkür ediyorum” dedi. Folkart, İzmir’den ödül alan tek şirket oldu.

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