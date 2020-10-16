Folkart’ın haklı gururu

Türkiye İtibar Akademisi (TİA) ile Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İstatistik Bölümü’nün ortak çalışması sonucunda bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Ekonomiye Fayda Endeksi (EFE) araştırmasına göre, Folkart bir kez daha Altın Lig’te yer aldı. Araştırma için yaklaşık 12 bin kişiyle yaklaşık 140 bin dakikalık telefon görüşmesi yapıldı. Folkart, geçtiğimiz yıl da Altın Lig’te yer almıştı.

‘Toplum için çalışıyoruz’

Türkiye’nin en güvenilir, en itibarlı şirketlerinden biri olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, “Araştırmanın temel endeksleri olan, Ürün/Hizmet Nitelik Endeksi, Firma Nitelik Endeksi ve Sosyal Fayda Endeksi’nde ön sıralarda yer aldık. Kültür/sanata, spora, eğitime ve engellilere yönelik verdiğimiz desteklerimizle, topluma en çok sosyal fayda sağlayan markalardan biri olduk. Bize duyulan güvenle, ekonomimize ve toplumumuza faydalı olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

EFE’de elde edilen veriler, itibarlı kabul edilen marka ve kurumların kamuoyu nezdinde ülke ekonomisine ve topluma ne kadar faydalı olarak algılandığını, performanslarının toplumda bıraktığı izleri yansıtıyor.