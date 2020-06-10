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    HaberlerEge Haberleri Folkart’ta bir yıl ödeme yok
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    10.06.2020 - 07:00 |

    Folkart’ta bir yıl ödeme yok

    Folkart, ev sahibi olmak ve yatırım yapmak isteyenler için kaçırılmayacak kampanyalar düzenliyor.

    Folkart’ta bir yıl ödeme yok

    Folkart, ev sahibi olmak ve yatırım yapmak isteyenler için kaçırılmayacak kampanyalar düzenliyor. Konutta yüzde 0.64, ticari alan ve ofislerde ise yüzde 0.59 faizle çok uygun kredi imkanları olduğunu dile getiren Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, “Folkart Vega ve Folkart Line projelerindeki daireler için bir yıl ödemesiz, 180 aya kadar taksit planımız var. Tüm projelerimizdeki ticari alanlara yönelik ise “Şimdi kirala 2021’de ödemeye başla” sloganıyla kira desteği veriyoruz. Kamu bankalarının düşük faizle sunduğu krediler, ev fiyatlarının da düşük olduğu bir ortamda ciddi avantaj, kira öder gibi ev sahibi olmak mümkün” dedi.

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