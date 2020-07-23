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    HaberlerEge Haberleri Formaların geliri Aleyna’ya gidecek
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    23.07.2020 - 00:03 |

    Formaların geliri Aleyna’ya gidecek

    1928 Bucaspor Kulübü, sınırlı sayıda ürettiği formaların gelirini Skolyozu Yenenler Derneği’ne bağışlayacağını duyurdu. ‘

    Formaların geliri Aleyna’ya gidecek

    Bir Umut Da Sen Ol Buca’ sloganıyla başlatılan kampanyada kişiye özel imzalı 1928 Bucaspor formaları satışa sunuldu. 2008 doğumlu ve omurga eğriliği deformitesine sahip Aleyna Eken’in ameliyat ücretine destek olacaklarını belirten Kulüp Başkanı Cihan Aktaş, “Büyük Buca taraftarından ve halkından genç kardeşimize destek olmalarını rica ediyorum. Üzerimize düşen görevi yapmalıyız” dedi. Taraftarların internet üzerinden ulaşabilecekleri formaların fiyatı 90 lira olarak belirlendi.

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