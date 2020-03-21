21.03.2020 - 00:00 |
‘Formumuzu koruyacağız’
Ekol Göz Menemenspor’un Teknik Direktörü Cenk Laleci, koronavirüsle mücadele kapsamında liglerin ertelenmesini doğru bulduğunu söyledi.
Ülkedeki her insanın talimatlara ve tavsiyelere uyması gerektiğinin altını çizen Laleci, “önceliğimiz sağlığımız. Futbolcularımıza izin verdik. İkinci bir emre kadar herkes evinde kalacak. Elbette oyuncularım boş durmayacak. Evlerinde belirlediğimiz programlara uyacak. Formlarını koruyacaklar” diye konuştu.
Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.