‘Formumuzu koruyacağız’

Ülkedeki her insanın talimatlara ve tavsiyelere uyması gerektiğinin altını çizen Laleci, “önceliğimiz sağlığımız. Futbolcularımıza izin verdik. İkinci bir emre kadar herkes evinde kalacak. Elbette oyuncularım boş durmayacak. Evlerinde belirlediğimiz programlara uyacak. Formlarını koruyacaklar” diye konuştu.