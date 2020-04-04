‘Formumuzu koruyoruz’

TFF 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren 1928 Bucaspor, ikinci yarıda rakip ağları en çok sarsan takım oldu. İlk yarıda 17 müsabakada 20 gol atabilen sarı lacivertliler, ikinci devrede ise 11 müsabakada 27 kez fileleri sarstı. Şampiyonluk rotasına yeniden giren sarı lacivertlilerde özellikle devre arasında golcü Mehmet Fuat Gölbaşı’nın transferi takımda fark yarattı. Mehmet Fuat, çıktığı 10 maçta 10 gol atmayı başardı. Gol yollarındaki sıkıntıyı çözdüklerini belirten Teknik Direktör Ersin Aka, “İyi bir form yakalamıştık. Bir an önce koronavirüs salgınını atlatıp yeniden futbola dönmek istiyoruz. Hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz” dedi.