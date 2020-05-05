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    HaberlerEge Haberleri Forumdaki tek başkan Soyer
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    05.05.2020 - 07:00 |

    Forumdaki tek başkan Soyer

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Küresel Çözümler Girişimi’nin Dünya Politika Forumu’na katılan tek belediye başkanı oldu. Soyer, Bakan Berat Albayrak’ın da katıldığı forumda, salgının kentlerin önemini gösterdiğini belirti

    Forumdaki tek başkan Soyer

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, G20’nin düşünce kuruluşu olarak faaliyet gösteren Küresel Çözümler Girişimi’nin Dünya Politika Forumu’na katıldı. Soyer, internet üzerinden yaptığı konuşmada “Küresel salgın bize kentlerin küresel iş birliği ve yönetişimde daha önemli roller oynaması gerektiğini, uluslararası kuruluşların da yapılarını buna göre yenilemeleri gerektiğini bir kez daha gösterdi” dedi.
    Soyer, Küresel Çözümler Girişimi (Global Solutions Initiative) tarafından düzenlenen Dünya Politika Forumu’nda (World Policy Forum) tek baladiye başkanı olarak yer aldı. G20 zirvesine hazırlık yapmak ve buradaki toplantıların içeriğini oluşturmak amacıyla üst düzey katılımla düzenlenen organizasyona Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı.
    Soyer, “Memleketim İzmir, Akdeniz’in kıyısında, tarihi ve önemli bir liman kentidir. Her daim deniz ve kara yollarının kesişimde olmuştur. Tarih boyunca dünyanın farklı şehirleri ve insanları ile bağlantı ve etkileşim içinde oluşu, İzmir’i zengin bir şehir yapmıştır. İzmir’in deneyimlerinden çıkardığımız ders, daha iyi ve parlak bir gelecek için, şehirleri uluslararası iş birliklerini artırmak gerektiğidir” dedi. Sürdürülebilir kentleşmenin, dünya için hayati bir öneme sahip olduğunu ve ancak daha etkin uluslararası işbirlikleri kurularak başarılabileceğini belirten Soyer, “Şehirler, dünya yönetişiminde kenarda kalmak yerine daha merkezi bir yere sahip olmalıdır” vurgusunu yaptı.

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