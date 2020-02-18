Fotoğrafçıları buluşturacak

16-18 Nisan günleri arasında İzmir’de Tepekule Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan Fotoğrafçılık Günleri, Türkiye’nin dört bir yanından sektör üyelerini bir araya getirecek. Çift yıllarda İstanbul’da, tek yıllarda İzmir’de yapılan organizasyonlarla fotoğrafçıların bir araya geldiğini belirten İzmir Fotoğrafçılar Odası Başkanı Murat Yavuz, “Geçen yıl İstanbul’daki fuar düzenlenmedi. Bu durum İzmir’i tek yaptı. Çin’de yaşanan sıkıntıların büyük firmaları yeni arayışlara yöneltmesi İzmir’in şansını artırdı” dedi. Fotoğraf Günleri’ne ülke genelindeki firmaların yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Yavuz, “75 katılımcı kabul edeceğiz” diye konuştu.