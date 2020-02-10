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    HaberlerEge Haberleri Fransa’da Türk moda rüzgârı
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    10.02.2020 - 00:05 |

    Fransa’da Türk moda rüzgârı

    Fransa’da Türk moda rüzgârı

    Konfeksiyon sektöründe dünyanın en prestijli fuarı Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı’na Türkiye, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin Milli Katılım Organizasyonu ile 15’i İzmir’den, 13’ü İstanbul’dan 28 firmayla katılıyor.

    1 milyar dolar barajı

    Yarın başlayacak etkinlikte, Türk moda endüstrisinin 2021 İlkbahar-Yaz koleksiyonlarını, dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçıların beğenisine sunacaklarını belirten Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, “Fransa yıllık 27 milyar dolara ulaşan konfeksiyon ürünleri ithalatıyla bizim için önemli ve büyük bir pazar. Türk konfeksiyon sektörü olarak Fransa’nın; Çin, Bangladeş ve İtalya’nın ardından dördüncü büyük tedarikçisiyiz. Türkiye’den 2019 yılında 874 milyon dolarlık konfeksiyon ürünleri ihracatı gerçekleştirdik. EHKİB üyelerinin Fransa’ya ihracatı ise; yüzde 6’lık artışla 37 milyon dolara ulaştı. Hedefimiz Türkiye geneli ihracat rakamımızı 1 milyar dolar barajının üzerine taşımak” diye konuştu.

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