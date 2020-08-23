23.08.2020 - 00:03 |
Fransız Tatil Köyü’ne Foça Belediyesi talip
Geçmişte Türkiye turizmine çok önemli katkılar koyan ancak yıllar içinde kaderine terkedilen Foça’daki Fransız Tatil Köyü, eksi günlerine kavuşmaya hazırlanıyor.
İhale hazırlıkları ve şartname detaylarını araştırmak üzere keşif yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme Dairesi Başkanlığı Gayrimenkul İşleri Daire Başkanı Ela Koçyiğit’e eşlik eden Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, “İlçemize ekonomik ve kültürel fayda sağlayan tesisin yeniden faaliyete geçmesi için bulacağımız tüm ekonomik kaynaklar ve Foça halkının desteği ile ihale sürecine mutlaka dahil olmak istiyoruz” dedi.