Fransız Tatil Köyü’ne Foça Belediyesi talip

İhale hazırlıkları ve şartname detaylarını araştırmak üzere keşif yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme Dairesi Başkanlığı Gayrimenkul İşleri Daire Başkanı Ela Koçyiğit’e eşlik eden Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, “İlçemize ekonomik ve kültürel fayda sağlayan tesisin yeniden faaliyete geçmesi için bulacağımız tüm ekonomik kaynaklar ve Foça halkının desteği ile ihale sürecine mutlaka dahil olmak istiyoruz” dedi.