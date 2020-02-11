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    HaberlerEge Haberleri Fransızca fotoğrafla buluşuyor
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    11.02.2020 - 07:00 |

    Fransızca fotoğrafla buluşuyor

    Özel Karşıyaka Piri Reis Okulları, Frankofoni Haftası dolayısıyla Türkiye genelinde Fransızca eğitim gören ortaokul öğrencilerine yönelik fotoğraf yarışması düzenliyor.

    Fransızca fotoğrafla buluşuyor

    Özel Karşıyaka Piri Reis Okulları, Frankofoni Haftası dolayısıyla Türkiye genelinde Fransızca eğitim gören ortaokul öğrencilerine yönelik fotoğraf yarışması düzenliyor. Özel Karşıyaka Piri Reis Okulları Müdürü Dr. Dilek Ege, amaçlarının öğrencileri öğrendikleri dili kullanmaya yöneltmek olduğunu söyledi. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, su ile ilgili 10 Fransızca kelimeden birini seçip ilgili fotoğraf çekecek. Çalışmasını Fransızca olarak 5-15 kelimeyle anlatacak. Yarışmaya en fazla 5 siyah beyaz ya da renkli dijital fotoğraf ile katılabilecek öğrenciler, eserlerini 6 Mart 2020’ye kadar teslim edebilir.

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    Esed rejimi Türk askerine saldırdı! 5 şehit, 5 yaralıİdlib'in kuzeyinde Esed rejiminin topçu atışı sonucu 5 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, saldırı sonrası tespit edilen hedeflerin ateş altına alındığını açıkladı.
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