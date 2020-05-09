Fred ve Vilma ‘evet’ dedi

Merkezefendi Kültür Merkezi Salonu’nda sosyal mesafeye dikkat edilerek kıyılan nikahta çift, “Bozulan morallere biraz olsun neşe katmak istedik. Çok güzel tepkilerle karşılaştık. Beraber fotoğraf çektirmek isteyen bir sürü insan oldu” ifadelerini kullandı.