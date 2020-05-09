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    HaberlerEge Haberleri Fred ve Vilma ‘evet’ dedi
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    09.05.2020 - 00:02 |

    Fred ve Vilma ‘evet’ dedi

    Denizli’de Taş Devri çizgi filminin kahramanları Fred ve Vilma Çakmaktaş’ın kostümlerini giyen Emre ve Selin Taşbaş çiftinin nikahı, sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirildi.

    Fred ve Vilma ‘evet’ dedi

    Merkezefendi Kültür Merkezi Salonu’nda sosyal mesafeye dikkat edilerek kıyılan nikahta çift, “Bozulan morallere biraz olsun neşe katmak istedik. Çok güzel tepkilerle karşılaştık. Beraber fotoğraf çektirmek isteyen bir sürü insan oldu” ifadelerini kullandı.

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