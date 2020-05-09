09.05.2020 - 00:02 |
Fred ve Vilma ‘evet’ dedi
Denizli’de Taş Devri çizgi filminin kahramanları Fred ve Vilma Çakmaktaş’ın kostümlerini giyen Emre ve Selin Taşbaş çiftinin nikahı, sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirildi.
Merkezefendi Kültür Merkezi Salonu’nda sosyal mesafeye dikkat edilerek kıyılan nikahta çift, “Bozulan morallere biraz olsun neşe katmak istedik. Çok güzel tepkilerle karşılaştık. Beraber fotoğraf çektirmek isteyen bir sürü insan oldu” ifadelerini kullandı.
Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
Yok böyle davulcu! Herkes sahurda onun yolunu gözlüyorBursa'da korona virüsünde engel olamadığı davulcu, gönüllü olarak çıktığı sokaklarda vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandırıyor. Kendine özgü tarzıyla her gece adeta bir mini Bülent Ersoy konseri veren davulcunun gelmesini vatandaşlar gece olduktan sonra balkonlara çıkarak bekliyor.