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    20.09.2020 - 00:02 |

    ‘Fuar Matbaası’ bir ay süreyle ziyarete açık

    İzmir Büyükşehir, Alsancak’ta yeni bir sergiyi beğeniye sundu

    ‘Fuar Matbaası’ bir ay süreyle ziyarete açık

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi, ‘Fuar Matbaası’ sergisini açtı. Alsancak Vapur İskelesi’nin karşısındaki tırtıl tasarım ünitesindeki sergi, bir ay boyunca ziyaret edilebilecek. Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Emre Yıldız’ın, Akdeniz Akademisi’nin geçen yılki etkinliği kapsamındaki atölyesinden yola çıkılarak hazırlanan ‘İzmir Enternasyonal Fuarı İçin Bir Kentsel Bellek Projesi’ sergiye dönüştürüldü. 

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