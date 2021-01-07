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    07.01.2021 - 00:02 |

    Furkan ve Yusuf’a yakın takip

    1. Lig kulübü Menemenspor’un iki genç futbolcusu Furkan Bayır ve Yusuf Talum’u, Süper Lig’in devlerinin kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

    Furkan ve Yusuf’a yakın takip

     Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişip vitrine çıkardığı Furkan için Galatasaray’ın devrede olduğu iddia edildi. Galatasaraylı kurmayların, bu sezon 15 lig maçına çıkan 20 yaşındaki oyuncuyu izlediği ve olumlu rapor verdiği kaydedildi. Göztepe’den kiralanan sağ bek Yusuf Talum’u da (19) Beşiktaş’ın takip ettiği belirtildi.

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