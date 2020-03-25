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    HaberlerEge Haberleri ‘Futbol düşünecek kafada değiliz’
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    25.03.2020 - 00:00 |

    ‘Futbol düşünecek kafada değiliz’

    Dünya’yı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle geçen hafta sezona verilen süresiz ara sonrası antrenmanlara dün yeniden başlamayı planlayan TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor, son gelişmelerin ardından çalışmaları erteledi. Yeşil siyahlılarda yönetim ve Teknik Direktör Yılmaz Vural, Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde toplantı yaptı. Vural, “Özellikle son olarak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’de koronavirüs çıkması takımı çok olumsuz etkiledi. Fatih Hoca’ya acil şifalar diliyorum. Tüm futbol ailesi yanında. Oyuncularımız salgın yüzünden kafalarını futbola verecek durumda değil. Liglerin ne zaman başlayacağı da belirsizliğini koruyor. Gelişmeleri takip edip karar vereceğiz” dedi.

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