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    HaberlerEge Haberleri 'Futbol eve sığar'
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    02.04.2020 - 00:00 |

    'Futbol eve sığar'

    Tahta üzerine çivi çakılarak madeni parayla oynanan oyunu günümüze taşıyan tecrübeli teknik adam “Bize bir tahta, 3-5 çivi, sevdalı iki kişi yeter” dedi

    'Futbol eve sığar'

    Liglerin ertelenmesi sonrası kurallara uyarak evlerinde kalan TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, gençlik yıllarında tahta üzerine çivi çakılarak madeni para yardımıyla oynanan futbol oyununu günümüze taşıdı.

    Herkese tavsiye etti

    Oğlu Emir ve kızı Nehir’le birlikte evinde mini bir turnuva düzenleyen Hüseyin Eroğlu, “Futbol için dev statlara, binlerce metrekare çime ve tribünde on binlere gerek yok. Bize bir tahta, 3-5 çivi, sevdalı iki kişi de yeter. Futbol eve sığar. Evde kal. Evdeyim, güçlüyüm” mesajı verdi. Futbolun içinde olmaları nedeniyle uzun yıllardan bu yana ailelerinden uzak kaldıklarını ifade eden Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Bugünlerde evimizde, ailemizle vakit geçirme şansı bulduk. Biraz da eskiye gidelim dedik. Çocuklarımız bana göre şu an şanslı değiller. Çünkü işin içine çok teknoloji girdi. Çocukluğumuzda mahallede arkadaşlarımızla oynadığımız bu oyunu şimdi yeniden oynuyoruz. Evde kalmak zorundayız. Amacımız keyifli zaman geçirmek, vaktimizi iyi değerlendirmek. Herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu. Eroğlu’nun oğlu Emir ve kızı Nehir de ilk kez karşılaştıkları nostaljik futbol oyununu sevdiklerini dile getirdi.

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