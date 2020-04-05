BİST89.5530,05EURO7,301,19USD6,741,88ALTIN350,672,11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Futbol iklimi artık değişti
    ABONE OL
    05.04.2020 - 00:00 | | Samet Adilak Milliyet

    Futbol iklimi artık değişti

    Koronavirüs tedbirleri sebebiyle liglere verilen arada takımı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, istedikleri değişikliklerin birçoğunu gerçekleştirdiğini söyledi. Genç hoca, “Başarıya ulaşmak için kendimizi daha çok geliştirmeliyiz” dedi

    Futbol iklimi artık değişti
    Samet Adilak Milliyet

    Süper Lig’in İzmir temsilcisi Göztepe’de Teknik Direktör İlhan Palut, koronavirüs salgını sebebiyle liglere verilen arada takımı adına değerlendirmelerde bulundu. Teknik patron İlhan Palut, Göztepe’ye geldiği ilk günden bu güne birçok değişim yaşandığını söyledi. Palut, “İstediğimiz ve arzu ettiğimiz birçok şeyi değiştirdiğimizi düşünüyorum. Ancak bu yeterli değil. Daha çok başarı elde etmemiz için geliştirmemiz gereken yönlerimiz var” diye konuştu.

    ‘Formu korumak imkansız’

    Takımın performansını yukarıya taşımak için antrenman metotlarında değişime gideceğini belirten Palut, “Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada eksikliklerimizi görebilmek için eski maçları tekrar izliyorum. Belirlediğimiz noktalara yönelik yapacağımız çalışmalar sonrası lige tekrar başladığımız zaman, hazır bir Göztepe izletmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Hedefinin oyuncularındaki form kaybını en aza indirmek olduğunu belirten Palut, “Tüm takımı karşımıza alıp bir çalışma yapamadık ama onların takibini atletik performans antrenörlerimizle sürdürüyoruz. Oyuncularımıza evlerinde uygulayacakları antrenman programları verdik. Günümüz futbolunda evdeki çalışmalarla oyuncuların formunu korumak neredeyse imkansız. Onların kaybını en aza indirmek istiyoruz” şeklinde konuştu. 

    ‘Hiçbir şey eskisi gibi olamaz’

    Teknik direktörleri ilerleyen süreçte nelerin beklediği konusunda da açıklamalarda bulunan Palut, “Önümüzdeki futbol iklimi, daha mütevazi bütçelerle sistemin gücüne inanan, kendi sistemini takımına yansıtmaya çalışan, sahadaki sistemle ve mücadeleyle ön plana çıkmaya çalışan teknik direktörlerin yarışması halini alacak” yorumunu yaptı.
    Palut, “Bizim üzerimize binen yük arttı. Çünkü herhangi bir teknik direktör, ‘Buraya bu oyuncuyu almam gerekiyor’ şeklinde bir açıklamadan mahrum kalabilir diye düşünüyorum. Özellikle bu virüs belasının ardından kulüplerimizi ciddi ekonomik zorluklar bekliyor olacak. Avrupa’daki gündemi yakından takip ediyoruz. Bana göre Türk futbolunda devrim niteliğinde kararlar kaçınılmaz olacak. Özellikle kulüpler kendi öz kaynak oyuncularına ağırlık verecek” dedi.

    Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.
    daha fazla video için
    Deve şakası arkadaşının aklını başından aldıBirleşik Arap Emirlikleri'nde aç kalan develer yoldan geçen araçları durdurdu. Araçta bulunanlar ise develere ekmek verdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Büyük şans! Aracın kontrolünü kaybedip denize uçtu...

    Büyük şans! Aracın kontrolünü kaybedip denize uçtu...

    SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

    SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

    Kennedy ailesinin iki üyesi kayıp!

    Kennedy ailesinin iki üyesi kayıp!

    Vali Yerlikaya şartları açıkladı! İstanbul'a giriş ve çıkışlarda...

    Vali Yerlikaya şartları açıkladı! İstanbul'a giriş ve çıkışlarda...

    Sıradaki Haber