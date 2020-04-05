Futbol iklimi artık değişti

Süper Lig’in İzmir temsilcisi Göztepe’de Teknik Direktör İlhan Palut, koronavirüs salgını sebebiyle liglere verilen arada takımı adına değerlendirmelerde bulundu. Teknik patron İlhan Palut, Göztepe’ye geldiği ilk günden bu güne birçok değişim yaşandığını söyledi. Palut, “İstediğimiz ve arzu ettiğimiz birçok şeyi değiştirdiğimizi düşünüyorum. Ancak bu yeterli değil. Daha çok başarı elde etmemiz için geliştirmemiz gereken yönlerimiz var” diye konuştu.



‘Formu korumak imkansız’

Takımın performansını yukarıya taşımak için antrenman metotlarında değişime gideceğini belirten Palut, “Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada eksikliklerimizi görebilmek için eski maçları tekrar izliyorum. Belirlediğimiz noktalara yönelik yapacağımız çalışmalar sonrası lige tekrar başladığımız zaman, hazır bir Göztepe izletmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Hedefinin oyuncularındaki form kaybını en aza indirmek olduğunu belirten Palut, “Tüm takımı karşımıza alıp bir çalışma yapamadık ama onların takibini atletik performans antrenörlerimizle sürdürüyoruz. Oyuncularımıza evlerinde uygulayacakları antrenman programları verdik. Günümüz futbolunda evdeki çalışmalarla oyuncuların formunu korumak neredeyse imkansız. Onların kaybını en aza indirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.



‘Hiçbir şey eskisi gibi olamaz’

Teknik direktörleri ilerleyen süreçte nelerin beklediği konusunda da açıklamalarda bulunan Palut, “Önümüzdeki futbol iklimi, daha mütevazi bütçelerle sistemin gücüne inanan, kendi sistemini takımına yansıtmaya çalışan, sahadaki sistemle ve mücadeleyle ön plana çıkmaya çalışan teknik direktörlerin yarışması halini alacak” yorumunu yaptı.

Palut, “Bizim üzerimize binen yük arttı. Çünkü herhangi bir teknik direktör, ‘Buraya bu oyuncuyu almam gerekiyor’ şeklinde bir açıklamadan mahrum kalabilir diye düşünüyorum. Özellikle bu virüs belasının ardından kulüplerimizi ciddi ekonomik zorluklar bekliyor olacak. Avrupa’daki gündemi yakından takip ediyoruz. Bana göre Türk futbolunda devrim niteliğinde kararlar kaçınılmaz olacak. Özellikle kulüpler kendi öz kaynak oyuncularına ağırlık verecek” dedi.