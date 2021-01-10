Futbol oynayacağı günü hayal ediyor

BORFİZ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ücretsiz tedavi gören ve geçen ay ilk adımlarını atmaya başlayan Özışık, hiç kimsenin desteği olmadan tek başına yürümeye başladı. Özışık, evde ve sokakta rahat bir şekilde yürüyebildiğini anlattı, “En çok arkadaşlarımla futbol oynamayı özledim” dedi. l AA