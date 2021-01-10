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    HaberlerEge Haberleri Futbol oynayacağı günü hayal ediyor
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    10.01.2021 - 00:03 |

    Futbol oynayacağı günü hayal ediyor

    İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde enkazdan 10 saat sonra çıkarılan ve bacaklarındaki yaralanmaların ardından uygulanan fizik tedavi sayesinde tek başına yürümeyi başaran 15 yaşındaki Günay Özışık, arkadaşlarıyla yeniden futbol oynayacağı günü iple çekiyor.

    Futbol oynayacağı günü hayal ediyor

    BORFİZ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ücretsiz tedavi gören ve geçen ay ilk adımlarını atmaya başlayan Özışık, hiç kimsenin desteği olmadan tek başına yürümeye başladı. Özışık, evde ve sokakta rahat bir şekilde yürüyebildiğini anlattı, “En çok arkadaşlarımla futbol oynamayı özledim” dedi. l AA

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