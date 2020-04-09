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    HaberlerEge Haberleri ‘Futbolu çok özledik’
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    09.04.2020 - 00:00 |

    ‘Futbolu çok özledik’

    Karşıyaka’nın kaptanlarından Cenk, futbolu çok özlediğini belirtti.

    ‘Futbolu çok özledik’

    Liglerin 2.5 ay ara verilip haziran ayında yeniden başlaması öngörülürken Cenk, Futbolu çok özledim. Maça çıkmayı çok özledim. Yazın sezon arasında ligin tekrar başlayacağını biliyoruz ama böyle beklemek çok zormuş. Şimdi lig oynanabilse nerdeyse Play Off başlayacaktı” dedi. Hakan, Battal ve Mustafa Değirmenciyle birlikte 20 gündür tesiste kalıp gıda alışverişi dışında dışarı çıkmadıklarını söyleyen tecrübeli futbolcu, Bir futbolcu 2 hafta antrenman yapmazsa 2 ay geriye gider, hem formunu hem koordinasyonunu kaybeder. Hepimize verilen bireysel antrenmanların yanında tek tek sahada da koşup formumuzu korumaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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