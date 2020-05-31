31.05.2020 - 00:00 |
‘Futbolu çok özledik’
Süper Lig’e koronavirüs salgınıyla verilen ara sonrası ilk maçını, 15 Haziran Pazartesi günü saat 21.45’te Demir Grup Sivasspor deplasmanındaoynayacak olan Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik Direktör Bülent Uygun, takımının toparlandığını belirterek, “Önceliğimiz insan sağlığı. Bu süreci kurallara uyarak, tedbirli bir şekilde geçiriyoruz. Futbolcularımız pandemi yüzünden uzun süre evlerinden çıkmadı. Geçen ay sahaya indik ve çalışmalara başladık. Sivasspor maçına kadar daha da hazır olacağız. Koronavirüs öncesi takımımızın çok iyi bir gidişi vardı. Yine çizgimizi sürdüreceğiz. Futbolu hepimiz çok özledik” dedi.
Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.