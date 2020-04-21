‘Futbolu çok özledim’

Altay’da sezonun ilk yarısında sakatlık şoku yaşayan Gençer Cansev, futbol oynamayı çok özlediğini dile getirdi. Ziraat Türkiye Kupası’nda 4 Aralık 2019’da Trabzonspor’la oynanan karşılaşmada sağ diz çapraz bağlarının kopması nedeniyle sezonu kapatan tecrübeli savunmacı, “Takımdan ayrı kalmak çok zor. Koşmayı, takım arkadaşlarımla idman yapmayı özledim. Bu ay sonunda bir kontrolüm daha olacak. Belki sonrasında top ve saha çalışmalarına başlayabileceğim. Play Off oynamadan direkt ilk 2’den Süper Lig biletini alacağımıza inanıyorum” dedi.