21.04.2020 - 07:00 |
‘Futbolu çok özledim’
Altay’da sezonun ilk yarısında sakatlık şoku yaşayan Gençer Cansev, futbol oynamayı çok özlediğini dile getirdi.
Altay’da sezonun ilk yarısında sakatlık şoku yaşayan Gençer Cansev, futbol oynamayı çok özlediğini dile getirdi. Ziraat Türkiye Kupası’nda 4 Aralık 2019’da Trabzonspor’la oynanan karşılaşmada sağ diz çapraz bağlarının kopması nedeniyle sezonu kapatan tecrübeli savunmacı, “Takımdan ayrı kalmak çok zor. Koşmayı, takım arkadaşlarımla idman yapmayı özledim. Bu ay sonunda bir kontrolüm daha olacak. Belki sonrasında top ve saha çalışmalarına başlayabileceğim. Play Off oynamadan direkt ilk 2’den Süper Lig biletini alacağımıza inanıyorum” dedi.
Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 90 bin 980'e, can kaybının 2 bin 140'a yükseldiğini bildirdi.