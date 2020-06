'Futbolumuz izleyene artık keyif vermiyor!

”Türk futbolu, geçmişinde çok değerli isimler yetiştirdi ve Avrupa arenasında boy gösterdi. Ne yazık ki artık hazıra dayanır bir sistem var. Radikal kararlar alınması gerekiyor”





"Geleceğimiz gençlerin elinde. Doğru planlama ile altyapılara yeniden can vermek için, işini seven, eğitimli antrenörler görev almalı”



Milliyet Ege Spor Müdürümüz Mehmet Demirtaş ve usta kalemimiz Fatih Tanfer, tarihin tozlu sayfalarını sizler için karıştırmaya devam ediyor. Türk futboluna hizmet etmiş, Ege sporuna adını altın harflerle yazdırmış isimlerin hikayelerini, “Geçmişten Günümüze Değerlerimiz Konuşuyor” köşesi ile siz sporseverlere sunuyor. Akhisarspor, Manisaspor, Soma Linyitspor, Afyonspor, Selçuk Efes gibi takımlarda oynamış Emin Kökçü, futbolculuk yaşantısını, unutamadığı anılarını, yeni nesile önerilerini, Türk futbolunun bugününü sizler için değerlendirdi. Keyifli okumalar…



Sevgili Emin Kökçü, bize kendinizden söz eder misiniz?



1960 yılında Akhisar’da doğdum. Mahalle takımlarımızdan Yıldızspor’da futbol oynamaya başladım. Lise çağlarımda Endüstri Meslek Lisesi’ne gittim. Burada okul takımına girdim. Sağ açıkta oynuyordum. İyi de performans ortaya koymuştum. Beden eğitimi öğretmenimiz aynı zamanda Akhisarspor’un antrenörlüğünü yapıyordu. Kendisi bir gün benim yanıma gelerek, “Sen de Akhisarspor’da oynamak ister misin?” diye sordu. Bu teklife son derece sevinmiştim. Hiç düşünmeden kabul ettim. Bu şekilde de futbolculuk kariyerime ilk adımımı atmış oldum. Burada 1980-81 yılında Manisa’nın amatör takımında forma giydim. Orada çok iyi bir takım yakalamıştık. Namağlup bir şekilde şampiyonluk ipini göğüslemiştik. Buradan da 2. Lig’deki Manisaspor’a gittim. Soma Linyitspor, Ankara Petrol Ofisi, Selçuk Efes, Afyonspor takımlarında mücadele ettim. 1997 yılında da profesyonel futbolculuk kariyerime nokta koydum. Futbolun çok güzel ve çok saygın bir oyun olduğunu düşünüyorum. Günümüzde hala insanların saygısını ve sevgisini gördüğüm için son derece mutluyum. Bu, futbol sayesinde olan bir şey. O yüzden bu oyunu çok sevdim, sevmeye de devam edeceğim.











Unutamadığınız bir anınızı bizimle paylaşır mısınız?



Akhisarspor’da forma giydiğim dönemde Bornovaspor ile bir maçımız vardı. Yarı sahadan çok düzgün ve çok güzel bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdum. Harika bir gol olmuştu. Bu gol hala hafızalardadır. Yine Akhisarspor’da oynarken unutulmaz bir karşılaşma oynamıştık. Rakibimiz Gönenspor’du. 3 kırmızı kart görmüştük, 1-0 gerideydik. Bizim için sahada eksik olmak ve skor anlamında geride oynamak çok zordu. İkinci yarı sahaya çıktık. İyi bir mücadele ortaya koyduk ve maçı 2-1’e çevirdik. İnanılmaz bir maçtı. Bir de Manisaspor’da oynarken Salihlispor ile baraj maçımız vardı. Derbi niteliğinde bir karşılaşmaydı. 1980-81 sezonunda oynadığımız bu mücadelede, 20.000 seyirci bu maçı takip ediyordu. Karşılaşmanın normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanmıştı. Uzatmalarda dakikalar 113’ü gösterdiğinde bir gol atmıştık. Daha sonra maç, yarıda kalmıştı.



Yeni kuşağa önerileriniz var mı?



Gençlerimiz hayallerinden asla vazgeçmesinler. Kendilerine bir hedef koyarak çok çalışsınlar. İz bırakan bir futbolcu olmak istiyorlarsa tek yol çalışmaktır. Kesinlikle bunları yaptıklarında iyi bir yere geleceklerdir. Bu iş ile bir gelecek hayal ediyorlarsa yaşantılarının her anına çok dikkat etmeliler. Yemelerinden uykularına her şeyi düşünmeliler. Tabi tüm bunların yanında eğitimi de aksatmamaları gerekiyor.



Türk futbolunun bugünkü durumunu değerlendirir misiniz?



Bizim oynadığımız dönem ve bu dönemi kıyaslamak gerekirse bugünün çok geride olduğunu söylemeliyim. Çok kaliteli isimlerle birlikte oynama fırsatı yakaladım. Futbolcular olarak o dönem maddi sıkıntı yaşıyorduk. Eski oyuncular şu an oynasalardı inanılmaz ücretler alırlardı. Bugünün futbolunda her şey para odaklı olmuş durumda. Maçları izlerken keyif alamıyorum. Kaliteli futbol ne yazık ki sahada yok. Altyapı ise büyük problem olarak karşımıza çıkıyor. Temelimizin sağlam olması gerekiyor. Eğitimli ve bu işi bilen antrenörler, bu işin başında olmalı. Ne yazık ki günümüzde tam tersi. Dışarıdan antrenör ve oyuncular geliyor. Bunların katkıları geçici. Milli Takımımız’da ise işler iyi gidiyor. Bu takımın mimarisinin de Lucescu olduğunu düşünüyorum.