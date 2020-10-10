‘Futbolumuz, izleyene büyük keyif verecek’

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, milli araya kadar geçen sürede 4 maçlık performanslarını değerlendirdi. Araya topladığı 6 puanla giren sarı kırmızılılarda Palut, “Yarın tesislerimizde Menemenspor’la bir hazırlık maçı oynayacağız. Bu hem maç ritmini artırma adına hem de sonradan katılan yeni transferlerimizin adaptasyonu adına önemli. Her maçı kazanmak istiyoruz. Ligin üst sıralarında olmak istiyoruz. Göztepe, taraftar kitlesiyle, geçmişiyle saygı duyulan bir takım ama biz buna sahada oynadığı futbolla da saygı duyulan bir Göztepe takımını eklemeyi istiyoruz. ‘Bu senenin flaş takımı Göztepe’ diye saygı uyandıran, konuşulan bir Göztepe hedefliyoruz” diye konuştu.

‘Yenilerden memnunum’

İlhan Palut, geride kalan transfer döneminde istedikleri isimleri kadroya dahil ettiklerini söyledi. “Geçen seneki Göztepe’den 12 oyuncu ayrıldı, 11 transfer yaptık” diyen Palut, “İlk 11 ortalamamız 30.2’yken bu sene şimdiye kadar 28 yaş ortalamasıyla oynadık. Yenilerden ve gençlerden henüz tam anlamıyla faydalanamadık ama ileride daha fazla faydalanmak mümkün olacak. Her birine şans verip, onlara güvenmeye devam ediyorum. Hepsinin uyumundan ve disiplininden memnunum” dedi.

Kerim Alıcı’nın transfer edildikten 4 gün sonra kiralanması konusuna da açıklık getiren Palut, “Kamp döneminden itibaren Gassama’nın transfer olabileceği konuşuldu. Transferin sonlandığı gün Gassama kaldı ve kalmasından mutluyuz. Toplam 3 sağ beke sahip olduğumuz için Kerim’i devre arasında geri alabilme şartıyla Boluspor’a kiraladık” dedi.