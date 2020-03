Futbolun doğru adresi Altınordu

Kariyerinde daha önce Bölgesel Amatör Lig ve 3. Lig’de forma giyen ancak devre arasında TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu ile el sıkışan Metehan Mimaroğlu, form grafiğinin her geçen gün yükseldiğini belirtti. Genç hücumcu Metehan, “Burada mücadele üst seviyede. Her takım her takımı yenebilecek kadrolara sahip. İyi yabancı ve yerli futbolcuların yer aldığı ligde ben de Altınordu için elimden geleni yapıyorum. Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ve ekibinin istediklerini en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Bu sezonu en iyi şekilde bitirip gelecek sezon daha iyi bir Metehan izletmek istiyorum” diye konuştu.

‘Kendimi iyi hissediyorum’

Altınordu formasıyla çıktığı 11 maçta ilk 11’de forma giyip, 3 kez rakip fileleri havalandıran Metehan, “Altınordu’daki aile havasına çok iyi adapte oldum. Altınordu, çok köklü bir camia. 25 yaşındayım ve kendimi futbol olarak en iyi hisettiğim yerdeyim. Takım içerisindeki hava çok iyi ve ben de burada olmaktan çok mutluyum. Altınordu’nun ‘İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu’ sloganına uyan bir karakterim var. Burası çok iyi bir eğitim yuvası. Takımımızda birçok genç oyuncu var ve geçmişte almış oldukları eğitimlerin avantajlarını yaşıyorlar. Ben de yeteneklerimin üzerine koyuyorum ve burada çok başarılı olmak istiyorum” dedi.