BİST1.0860.93EURO8.79-0.23USD7.43-0.02ALTIN462.570.28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Galerici esnafına belediyeden destek
    ABONE OL
    07.09.2020 - 00:02 |

    Galerici esnafına belediyeden destek

    Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ikinci el motorlu taşıt satışıyla ilgili yeni çıkan yönetmeliğin ardından sıkıntılı günler geçiren galerici esnafıyla buluşup sorunları dinledi.

    Galerici esnafına belediyeden destek

    Arda, “İlçemizde 200’e yakın galerici esnafı var. Yeni yönetmelik ile galericilerin hepsinin 3. sınıf gayri sıhhi müessese ruhsatındaki koşulları tamamlaması gerekiyor. Çalışma ruhsatı olmadan da oto satışı yapılamayacak. Tüm şartlara uygun olunmadığı takdirde belediye olarak ruhsat veremeyeceğiz. Burada hep beraber hareket ederek kimsenin mağdur olmamasını sağlamalıyız” dedi. Arda’ya eşlik eden İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz da 15 Ağustos’ta çıkan yasa ile ilgili esnafın tüm sıkıntılarını kaydettiklerini ve bakanlığa ulaştıracaklarını vurguladı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Loto sonuçları açıklandı! 6 Eylül Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

    Süper Loto sonuçları açıklandı! 6 Eylül Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

    Yeni dönem başladı! Devlet ödeyecek

    Yeni dönem başladı! Devlet ödeyecek

    Maskesiz vatandaş polisten uyarı: 1000 TL fazla çek

    Maskesiz vatandaş polisten uyarı: 1000 TL fazla çek

    Kamyonun çarptığı sürüdeki 27 küçükbaş hayvan telef oldu

    Kamyonun çarptığı sürüdeki 27 küçükbaş hayvan telef oldu

    Sıradaki Haber