Galerici esnafına belediyeden destek

Arda, “İlçemizde 200’e yakın galerici esnafı var. Yeni yönetmelik ile galericilerin hepsinin 3. sınıf gayri sıhhi müessese ruhsatındaki koşulları tamamlaması gerekiyor. Çalışma ruhsatı olmadan da oto satışı yapılamayacak. Tüm şartlara uygun olunmadığı takdirde belediye olarak ruhsat veremeyeceğiz. Burada hep beraber hareket ederek kimsenin mağdur olmamasını sağlamalıyız” dedi. Arda’ya eşlik eden İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz da 15 Ağustos’ta çıkan yasa ile ilgili esnafın tüm sıkıntılarını kaydettiklerini ve bakanlığa ulaştıracaklarını vurguladı.