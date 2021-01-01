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    HaberlerEge Haberleri ‘Galibiyet Özgür’e armağan olsun’
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    01.01.2021 - 00:00 |

    ‘Galibiyet Özgür’e armağan olsun’

    Tuzlaspor galibiyetiyle avantaj sağladıklarını belirten Teknik Direktör Yücel İldiz ‘‘3 puanı ciddi bir sakatlık geçiren Özgür Özkaya’ya armağan ediyoruz” dedi

    ‘Galibiyet Özgür’e armağan olsun’

    TFF 1. Lig’de erteleme maçında deplasmanda Tuzlaspor’u 1-0 yenerek 32 puana ulaşan ve averajla liderlik koltuğuna oturan Altay, 2020 yılını zirvede tamamlamanın keyfini çıkarıyor. Kendisi gibi iddialı olan Tuzlaspor’u tek golle dize getirerek üst üste 5. maçını kazanan İzmir temsilcisi, sezon başında koyduğu Süper Lig hedefinden sapmadığını gösterdi. Sezon sonunda şampiyon olarak en son 2002-03 sezonunda yer aldığı Süper Lig’e dönmenin planlarını yapan Altay, 18 yıllık hasreti sonlandırmak için kolları sıvadı. Tuzlaspor karşısında galibiyet serisini sürdürdükleri için mutlu olduklarını belirten Teknik Direktör Yücel İldiz, “Şu anda lider olduk ama önemli olan sezon sonunda lider olmak. Bu galibiyeti başta camiamıza ve geçen hafta ciddi bir sakatlık geçiren oyuncumuz Özgür Özkaya’ya hediye ediyoruz. Devreyi iyi kapatmak istiyoruz” diye konuştu.

    ‘Kaptan Özgür için’

    Futbolcular da, Tuzlaspor galibiyetini geçen haftaki Bereket Sigorta Ümraniyespor maçında çapraz bağları kopan kaptan Özgür Özkaya’ya armağan etti. Siyah beyazlı takım, maçtan sonra deneyimli futbolcunun formasını açtı, tribünden müsabakayı takip eden Başkan Özgür Ekmekçioğlu da Özgür’ü telefonundan görüntülü olarak aradı.

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