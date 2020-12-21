21.12.2020 - 00:03 |
Gamma knife ile başka kentlere gitmeye son
Beyin hastalıklarının her türlü tanı ve tedavisinin tek çatı altında toplandığı Kent Onkoloji Merkezi’nde beyin tümörlerinin ışın tedavisinde kullanılan gamma knife cihazının devreye sokulması pandemide ihtiyacı olan hastaların imdadına hızır gibi yetişti.
Bir yıl öncesine kadar bu tedavi için İstanbul’a, Ankara’ya gitmek zorunda olan hastalar, özellikle salgın sürecinde, seyahat riskine de girmeden tedavi imkanı buldu. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sertaç İşlekel, “Bu süreçte 205 hastamız yaşadıkları şehirde tedavi oldu” dedi.