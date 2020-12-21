Gamma knife ile başka kentlere gitmeye son

Bir yıl öncesine kadar bu tedavi için İstanbul’a, Ankara’ya gitmek zorunda olan hastalar, özellikle salgın sürecinde, seyahat riskine de girmeden tedavi imkanı buldu. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sertaç İşlekel, “Bu süreçte 205 hastamız yaşadıkları şehirde tedavi oldu” dedi.