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    HaberlerEge Haberleri Garajın köprü yapımı son hızla sürüyor
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    06.03.2020 - 00:01 |

    Garajın köprü yapımı son hızla sürüyor

    Garajın köprü yapımı son hızla sürüyor

    Bergama’da TIR ve Kamyon Garajı’nın hizmete girmesi için hazırlıklar devam ediyor. Garaja geçiş için gerekli olan 18 metre uzunluğunda ve 5,5 metre genişliğindeki köprünün yapımında sona yaklaşıldı. Belediye tarafından yapımına başlanan köprü, yaklaşık 80 bin liraya mal olacak. İslamsaray Mahallesi Vakıflar üstü mevkiinde yapılacak olan TIR ve kamyon garajı, yaklaşık 13 bin metrekare alanda hizmet verecek.

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