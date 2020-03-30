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    HaberlerEge Haberleri Gazete bürolarında dezenfekte çalışması
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    30.03.2020 - 00:01 |

    Gazete bürolarında dezenfekte çalışması

    Muğla Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri yerel gazetelerin ve cemiyetlerin binalarını koronavirüs salgınına karşı dezenfekte etti. Uygulamadan memnun kalan gazeteciler, “Sağlık ve emniyet çalışanları gibi biz gazeteciler de risk altındayız. Büyükşehir’e teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Başkan Osman Gürün de, “Bu süreci hep birlikte aşacağız ve umutlu yarınlara kol kola yürüyeceğiz” dedi.

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