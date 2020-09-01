01.09.2020 - 07:00 |
‘Gazeteciler sahipsiz değil, takipçi olacağız’
İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), 29 Ağustos 2020 Cumartesi günü düzenlenen CHP İzmir İl Gençlik Kolları Kongresi’nde sandık sonuçlarının açıklanmasının ardından iki adayın taraftarları arasında çıkan tartışmada saldırıya uğrayan 6 gazeteciye destek için bir basın toplantısı düzenledi.
İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), 29 Ağustos 2020 Cumartesi günü düzenlenen CHP İzmir İl Gençlik Kolları Kongresi’nde sandık sonuçlarının açıklanmasının ardından iki adayın taraftarları arasında çıkan tartışmada saldırıya uğrayan 6 gazeteciye destek için bir basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sahipsiz olmadığını belirten Cemiyet Başkanı Misket Dikmen, “Basın emekçilerine saldırılar artıyor. Bu saldırı geçiştirilemez, takipçisi olacağız” dedi.