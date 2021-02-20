Gazetecilerden başkana ziyaret

Marmaris’te günlük yayın yapan gazetelerin imtiyaz sahipleri ve Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut ile üyeleri Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ı makamında ziyaret etti. Cemiyet Başkanı Akbulut, verdiği destekler için Başkan Oktay’a teşekkür etti. Oktay, “Özveriyle görev yapan gazeteciler halkın gözü, kulağı ve sesidir” dedi.