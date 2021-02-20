BİST1.5600.90EURO8.460.41USD6.980.24ALTIN399.820.50
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Gazetecilerden başkana ziyaret
    ABONE OL
    20.02.2021 - 07:00 |

    Gazetecilerden başkana ziyaret

    Marmaris’te günlük yayın yapan gazetelerin imtiyaz sahipleri ve Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut ile üyeleri Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ı makamında ziyaret etti.

    Gazetecilerden başkana ziyaret

    Marmaris’te günlük yayın yapan gazetelerin imtiyaz sahipleri ve Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut ile üyeleri Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ı makamında ziyaret etti. Cemiyet Başkanı Akbulut, verdiği destekler için Başkan Oktay’a teşekkür etti. Oktay, “Özveriyle görev yapan gazeteciler halkın gözü, kulağı ve sesidir” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Başa dönmeyelim!

    Başa dönmeyelim!

    SGK o maaşı kesemez! 25 yaş kuralı var…

    SGK o maaşı kesemez! 25 yaş kuralı var…

    Hangi ülkede kaç COVID-19 aşısı yapıldı?

    Hangi ülkede kaç COVID-19 aşısı yapıldı?

    Prof. Balcı: Yaşam izine çok yakınız

    Prof. Balcı: Yaşam izine çok yakınız

    Sıradaki Haber