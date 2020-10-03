Gazetecilerden ‘Yanınızdayız’ mesajı

Uluslararası Gazate ve Televizyoncular Federasyonu yöneticileri, Azerbaycan İşadamları Konfederasyonu Türkiye Temsilcisi ve aynı zamanda Azerbaycan Dünya Kongre Başkanı Asıf Kurban’ı ziyaret etti. Ermenistan’ı kınadıklarını belirten UGTF Başkanı Ahmet Tubcel, “Tüm gücümüz ve dualarımızla, kardeş ülke Azerbeycan halkının ve cephede savaşan kahraman neferlerin yanındayız” dedi.