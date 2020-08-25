Gazetecilere İHA eğitimi

Ege Magazin Gazetecileri Derneği ve Foto Muhabirleri Derneği işbirliğiyle düzenlenen eğitim sonunda 21 gazeteci Ticari İnsansız Hava Aracı pilotu oldu. Gazeteciler üç gün süreyle 9 ar saat Sivil havacılık kuralları başta, uçulabilecek ve uçulamayacak alanlar ve R/T Telsizle haberleşme eğitimi aldı, similasyon uçuşları yaptı. İki derneğin üyesi gazeteciler, eğitimin son gününde ise İHA’lar ile uçuş eğitimi yaptı.l