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    HaberlerEge Haberleri Gazetecilere İHA eğitimi
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    25.08.2020 - 07:00 | | YUSUF ÇINAR

    Gazetecilere İHA eğitimi

    Ege Magazin Gazetecileri Derneği ve Foto Muhabirleri Derneği işbirliğiyle düzenlenen eğitim sonunda 21 gazeteci Ticari İnsansız Hava Aracı pilotu oldu.

    Gazetecilere İHA eğitimi

    Ege Magazin Gazetecileri Derneği ve Foto Muhabirleri Derneği işbirliğiyle düzenlenen eğitim sonunda 21 gazeteci Ticari İnsansız Hava Aracı pilotu oldu. Gazeteciler üç gün süreyle 9 ar saat Sivil havacılık kuralları başta, uçulabilecek ve uçulamayacak alanlar ve R/T Telsizle haberleşme eğitimi aldı, similasyon uçuşları yaptı. İki derneğin üyesi gazeteciler, eğitimin son gününde ise İHA’lar ile uçuş eğitimi yaptı.l

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