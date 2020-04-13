Gazetecilere sağlık paketleri dağıtıldı

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi, yeni tip koronavirüs salgınında kamuoyuna doğru bilgiyi aktarmak amacıyla sahada görev yapan gazetecilere sağlık kiti dağıttı. İçinde maske, koruyucu siperlik, dezenfekten ve kolonya bulunan paket, 150 gazeteciye ulaştırıldı. EMD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demircan, sahada görev yapan gazetecilerin de risk grubunda olduğuna değindi, “Kovid-19’un pozitif olduğu meslektaşlarımız var. Umarım bunların sayısı daha da artmaz” dedi.