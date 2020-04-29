Gazeteden sanat eseri

Daha önce bir kermeste sergilenen Afrikalı kadın heykellerinin gazete kağıdından yapıldığını öğrendiğini ve aklının bir köşesinde kaldığını belirten Ayvalıoğlu, “Evde kaldığımız bu dönem fırsat oldu. Yeğenim Cansu Çelebi ile çalışmalara başladık. Gazete kağıdı, tutkalı görünce yine aslına dönüyor, odun gibi oluyor. Akşama kadar keyifle çalışıp stresimi atıyorum” diye konuştu.