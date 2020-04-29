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    HaberlerEge Haberleri Gazeteden sanat eseri
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    29.04.2020 - 07:00 |

    Gazeteden sanat eseri

    İzmir’in Güzelbahçe İlçesi’nde oturan ev kadını Filiz Ayvalıoğlu, koronalı günlerde internetten eğitim videolarını izledi, gazete kağıdından muhteşem objeler ortaya çıkardı.

    Gazeteden sanat eseri

    Daha önce bir kermeste sergilenen Afrikalı kadın heykellerinin gazete kağıdından yapıldığını öğrendiğini ve aklının bir köşesinde kaldığını belirten Ayvalıoğlu, “Evde kaldığımız bu dönem fırsat oldu. Yeğenim Cansu Çelebi ile çalışmalara başladık. Gazete kağıdı, tutkalı görünce yine aslına dönüyor, odun gibi oluyor. Akşama kadar keyifle çalışıp stresimi atıyorum” diye konuştu.

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