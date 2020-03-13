13.03.2020 - 07:00 |
Gaziantep’ten sonra sırada Konya var
SwIssôtel Büyük Efes’te, ana restoran Café Swiss’in Bölgesel Lezzetler Köşesi, farklı yörelerin yemeklerini sunuyor.
SwIssôtel Büyük Efes’te, ana restoran Café Swiss’in Bölgesel Lezzetler Köşesi, farklı yörelerin yemeklerini sunuyor. Geçen günlerdeki ‘Gaziantep Mutfağı Lezzetleri’ Gaziantepli konuk şef Hanifi Ekti’nin özel sunumuyla bölgenin damak tadını, sınırsız açık büfe keyfiyle İzmir’e taşıdı. Köşenin Nisan ayı konuğu ise 13-19 günleri arasında Konya Yemekleri Haftası olacak. 0232 414 52 12
Adalet Bakanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladıAdalet Bakanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri içeren bir acil eylem planı hazırladı. Eylem planının uygulanması bakanlık bünyesinde kurulan bir komisyon tarafından günlük olarak takip ediliyor.