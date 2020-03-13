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    HaberlerEge Haberleri Gaziantep’ten sonra sırada Konya var
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    13.03.2020 - 07:00 |

    Gaziantep’ten sonra sırada Konya var

    SwIssôtel Büyük Efes’te, ana restoran Café Swiss’in Bölgesel Lezzetler Köşesi, farklı yörelerin yemeklerini sunuyor.

    Gaziantep’ten sonra sırada Konya var

    SwIssôtel Büyük Efes’te, ana restoran Café Swiss’in Bölgesel Lezzetler Köşesi, farklı yörelerin yemeklerini sunuyor. Geçen günlerdeki ‘Gaziantep Mutfağı Lezzetleri’ Gaziantepli konuk şef Hanifi Ekti’nin özel sunumuyla bölgenin damak tadını, sınırsız açık büfe keyfiyle İzmir’e taşıdı. Köşenin Nisan ayı konuğu ise 13-19 günleri arasında Konya Yemekleri Haftası olacak. 0232 414 52 12

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