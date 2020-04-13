GAZİDEK’te uzaktan eğitim

Gaziemir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verdiği Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu’nda (GAZİDEK) uzaktan eğitim sistemine geçti. GAZİDEK’te, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan ortaokul ve lise öğrencilerine ücretsiz verilen eğitimler, internet üzerinden devam edecek. Eğitimlerden, kursa kayıtlı 8. ve 12. sınıf öğrencileri yararlanacak. Uzaktan eğitim kapsamında öğrencilere soru çözümleri yaptırılarak pratik yapmaları sağlanacak. Belediye Başkanı Halil Arda, “Öğrencilerimiz bu süreçte, ara değerlendirme sınavlarıyla akademik performanslarını ölçme ve eksiklerini tamamlama fırsatı bulacak” dedi.