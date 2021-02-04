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    HaberlerEge Haberleri Gaziemir afetin izlerini siliyor
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    04.02.2021 - 00:02 |

    Gaziemir afetin izlerini siliyor

    Gaziemir Belediyesi’nin toplam 100 personelden oluşan çok sayıdaki Acil Müdahale Ekibi, sağanak yağmur nedeniyle yaşanan olumsuzluklarla müdahale etmek ve yurttaşların yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

    Gaziemir afetin izlerini siliyor

    Arazözlerle taşkın yaşanan noktalardaki suları tahliye eden ekipler, rögar kapaklarında meydana gelen tıkanıklıkları açtı, dere yataklarında oluşan taşmalara müdahale etti. Yollarda oluşan su birikintilerinin önünü açtı. Başkan Halil Arda, “Vatandaşlarımızı korumak için sel riski geçene kadar görev başındayız” dedi.

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