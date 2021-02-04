Gaziemir afetin izlerini siliyor

Arazözlerle taşkın yaşanan noktalardaki suları tahliye eden ekipler, rögar kapaklarında meydana gelen tıkanıklıkları açtı, dere yataklarında oluşan taşmalara müdahale etti. Yollarda oluşan su birikintilerinin önünü açtı. Başkan Halil Arda, “Vatandaşlarımızı korumak için sel riski geçene kadar görev başındayız” dedi.