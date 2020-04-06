Gaziemir emin ellerde

31 Mart Yerel Seçimleri’ne Millet İttifakı’nın adayı olarak giren ve rekor oyla seçilen CHP’li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, görev süresinin bir yılını geride bıraktı. İlk iş olarak sürdürülebilir bir mali bir yapı için çalışmalara başlayan Arda, halkın çıkarını gözeten uygulamalara imza attı. Belediye bütçesine büyük yük getiren temizlik aracı kiralama sistemine son verip 19 yeni araç satın alarak işe koyulduklarını belirten Arda, şöyle konuştu:

Kamulaştırma hamleleri

“Geri dönüşüm atıklarının toplanması için ihaleye çıktık ve bu ihale sonucunda yıllık yaklaşık bir milyon liralık yeni bir gelir kalemi oluşturduk. Kamusal alanları genişletme kararı doğrultusunda belediye mülklerini kendi bünyemizde işleterek yurttaşlarımıza ucuz kaliteli hizmet sunmak için çalışmalar ürettik. İlçemizin en eski yapılarından birini 2 milyon 800 bin lira bedelle kamulaştırdık. Tarihi yapıyı restore ettikten sonra kültür evi olarak hizmete sunacağız. Sarnıç Bölgesi’nde yaşayan yurttaşlarımızın kanayan yarası haline gelen tapu ve ecrimisil sorununun çözümü içim çalışmalar yaptık, vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Girişimlerimiz sonucunda ecrimisiller durduruldu.”

Hayatın her aşamasında yurttaşların yanında olduklarının, insanların ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal projeler hayata geçirdiklerinin altını çizen Arda, “İlçemizi eğitim vizyonu üzerinde yükselteceğimize söz vermiştik. Bunun için ilk çalışmamız da Yurt Dışı Akademik Burs Ofisimiz (YABO) oldu. YABO’da yurt dışı eğitim ve burs olanakları hakkında öğrencilerimize danışmanlık hizmeti veriyoruz. Gaziemir Destek Eğitim Kursu’nda lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize ücretsiz ders veriyoruz. ‘Kadın dostu Gaziemir’ sloganıyla kadınlar için projeler geliştirdik. 500 Gaziemirli kadın ile Anıtkabir’de Ata’mızın huzuruna çıktık. Giderek artan kadın cinayetlerine dur demek için Birleşmiş Milletler’in Ateş Böcekleri Projesi’ni devam ettirme kararı aldık. Toplumda giderek artan yalnızlık sorununun çözümü için Yalnızlıkla Mücadele Birimi kurduk. Uzmanlarımız, kendilerini yalnız hisseden herkesin yanında olacak. Çalışmaları devam eden Sosyal Market projemiz ile ihtiyaç sahibi yurttaşlarımıza destek olacağız” diye konuştu.

Sporda ve sanatta başarıya koşuyoruz

Kültür, sanat ve spor alanlarında önemli çalışmalar hayata geçirdiklerini söyleyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Kültür etkinliklerimiz kapsamında önemli sanatçıları Gaziemir’in sahnelerinde ağırlıyor, sanatseverlerle buluşmalarını sağlıyoruz. Kültür sanat kurslarımıza katılan binlerce kursiyerimiz yeteneklerini keşfediyor, keyifli ve kaliteli zaman geçiriyor. Alanında uzman antrenörlerimiz eşliğinde düzenlenen spor kurslarımızda yurttaşlarımız spor yaparak sağlıklı yaşam sürüyor. Spor kurslarımızda yetişen sporcularımız ise ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarıdan başarıya koşuyor” dedi.