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    07.01.2021 - 00:03 |

    Gaziemir halkına yeni tesis

    Gaziemir halkına yeni tesis

    Kamusal alanları genişletip halkın ucuz hizmet alabileceği tesisler açmayı amaçlayan Gaziemir Belediyesi, sözleşmelerinin süresi biten belediye taşınmazlarından kiracıların yasal yollarla tahliye işlemlerine devam ediyor. Son olarak Sevgi Yolu’ndaki belediye mülkünden tahliye yaptıklarını belirten Başkan Halil Arda, “Tesisimizde gerekli tadilat çalışmalarını yaptıktan sonra burayı belediye olarak biz işleteceğiz. Tesisimizin hizmete girmesiyle Gaziemirliler sağlıklı ve temiz gıdaya, ucuz ve kaliteli hizmete ulaşacak” dedi.

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