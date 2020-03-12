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    HaberlerEge Haberleri Gaziemir’de atık eğitimi
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    12.03.2020 - 00:02 |

    Gaziemir’de atık eğitimi

    Gaziemir’de atık eğitimi

    Gaziemir Belediyesi’nin başlattığı geri dönüşüm eğitimleri kapsamında, ilçedeki okullarda eğitim gören 3 bin öğrenciye Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Eğitimi verildi. 1 Nisan 2020 tarihine kadar sürecek eğitimlerle 6 bine yakın öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. 5 litre evsel atık yağ toplayıp belediyeye getirenlere de bulaşık deterjanı hediye ediliyor.

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