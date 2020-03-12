12.03.2020 - 00:02 |
Gaziemir’de atık eğitimi
Gaziemir Belediyesi’nin başlattığı geri dönüşüm eğitimleri kapsamında, ilçedeki okullarda eğitim gören 3 bin öğrenciye Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Eğitimi verildi. 1 Nisan 2020 tarihine kadar sürecek eğitimlerle 6 bine yakın öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. 5 litre evsel atık yağ toplayıp belediyeye getirenlere de bulaşık deterjanı hediye ediliyor.
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Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.