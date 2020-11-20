Gaziemir’de ek önlemler

GAZİEMİR Belediyesi, son günlerde artış gösteren koronavirüs salgınına karşı yeni önlemler aldı. Belediyenin düzenlediği kültür sanat ve spor kurslarına ara verildi. Kültür merkezleri ve spor salonları da yurttaşların kullanımına kapatıldı. Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere ücretsiz eğitim verilen Gaziemir Destek Eğitim Kursu’ndaki yüz yüze dersler de durduruldu. Belediyede esnek çalışma uygulamasına geçildi.