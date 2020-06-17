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    HaberlerEge Haberleri Gaziemir’de esnafın sorunlarına çözüm
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    17.06.2020 - 07:00 |

    Gaziemir’de esnafın sorunlarına çözüm

    Gaziemir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişikler Müdürlüğü ekipleri esnafın sorunlarını dinliyor, istek ve önerileri not alıyor.

    Gaziemir’de esnafın sorunlarına çözüm

    Gaziemir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişikler Müdürlüğü ekipleri esnafın sorunlarını dinliyor, istek ve önerileri not alıyor. Belediyenin çalışmaları hakkında da bilgi veren ekipler bugüne kadar 171 berber ve kuaför, 7 taksi durağı ve 50 eczaneyi ziyaret etti. Sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için özel bir ekip oluşturduklarını söyleyen Başkan Halil Arda, “Çalışmalarımızı esnafa anlatan ekiplerimiz, daha çok vatandaşın projelerimizden haberdar olmasını sağlayıp hizmetlerden yararlanılmasına katkı koyuyor” diye konuştu.

    Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
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