Gaziemir’de marşlar yürekten söylendi

Gaziemir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte Pozitif Bando, üstü açık otobüsle ilçenin dört bir yanında dolaşarak marşlar çaldı. Bando ekibiyle birlikte ilçeyi dolaşan Belediye Başkanı Halil Arda eşi Deniz Arda ile birlikte vatandaşların bayramını kutladı. Başkan Arda, “Bu kötü günler geride kalacak ve dünya çocukları, kendilerine armağan edilen bayramda yine bir araya gelecek” dedi.