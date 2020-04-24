24.04.2020 - 00:04 |
Gaziemir’de marşlar yürekten söylendi
Gaziemir’de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın yüzüncü yılı bandonun çaldığı marşlar eşliğinde balkonlardan coşku ve gururla kutlandı.
Gaziemir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte Pozitif Bando, üstü açık otobüsle ilçenin dört bir yanında dolaşarak marşlar çaldı. Bando ekibiyle birlikte ilçeyi dolaşan Belediye Başkanı Halil Arda eşi Deniz Arda ile birlikte vatandaşların bayramını kutladı. Başkan Arda, “Bu kötü günler geride kalacak ve dünya çocukları, kendilerine armağan edilen bayramda yine bir araya gelecek” dedi.
Adalar'a giriş-çıkışlar 31 Mayıs 24.00'e kadar durdurulduAdalar Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçeye yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.