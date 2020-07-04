04.07.2020 - 00:02 |
Gaziemir’de ölümsüzleşti
Gaziemir Belediyesi’nin Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi’ni sanat atölyesine çeviren Gürel Gürel, çalışmalarıyla harikalar yaratıyor.
Bölgedeki bir trafo duvarına, sevenlerinin gönlünde Çöpçüler Kralı olarak yer edinen Kemal Sunal’ın kayrak taşıyla resmini yapan Gürel, “Belediye Başkanımız Halil Arda yeni şantiyemiz için bir çalışma yapmamı istedi. Bunun üzerine ben de Çöpçüler Kralı filminde temizlik işçisi olarak görev yapan Apti Şakrak karakterinin görselini yaptım. Kayrak taşından yaptığım 2.5 metre genişliğindeki 3 metre yüksekliğindeki çalışmayı 3 haftada tamamladım” dedi.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.