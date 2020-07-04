Gaziemir’de ölümsüzleşti

Bölgedeki bir trafo duvarına, sevenlerinin gönlünde Çöpçüler Kralı olarak yer edinen Kemal Sunal’ın kayrak taşıyla resmini yapan Gürel, “Belediye Başkanımız Halil Arda yeni şantiyemiz için bir çalışma yapmamı istedi. Bunun üzerine ben de Çöpçüler Kralı filminde temizlik işçisi olarak görev yapan Apti Şakrak karakterinin görselini yaptım. Kayrak taşından yaptığım 2.5 metre genişliğindeki 3 metre yüksekliğindeki çalışmayı 3 haftada tamamladım” dedi.